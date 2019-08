Zarzana: “A settembre un tavolo con le associazioni sportive”

Un tavolo di confronto a settembre, con tutte le associazioni sportive di Formigine, per incontrarsi nel periodo che coincide, per tante di loro, con l’inizio della stagione sportiva, ma soprattutto per programmare progetti in comune e collaborazioni in vista dei prossimi mesi. Ad annunciarlo è Paolo Zarzana, vicesindaco e assessore allo Sport.

Durante l’incontro, per il quale si sta provvedendo alle convocazioni in questi giorni, si affronteranno temi come l’implementazione delle azioni volte all’inclusione in ambito sportivo, oltre al potenziamento della collaborazione tra sport e scuola, in particolare sulle tematiche delle opportunità offerte dallo sport per gli atleti disabili; la valorizzazione del ruolo della Consulta dello sport come veicolo di crescita dello sport di base formiginese; una campagna di sensibilizzazione per lo sport paralimpico e la valorizzare le esperienze di sport già in essere, condotte dalle associazioni formiginesi, in modo da mettere in rete quelle simili, dando loro la giusta visibilità. Oltre a questo, durante l’incontro ci si confronterà sui primi due appuntamenti che, sempre a settembre, coinvolgeranno lo sport formiginese nel suo complesso: il primo appuntamento con la rassegna “Gente di Sport”, domenica 15, e la festa dello Sport, martedì 24.

“Questa amministrazione, come anche il mio assessorato – conclude Zarzana – sono pronte a rispondere ad un’esigenza sociale molto importante, l’affermazione delle persone con disabilità all’interno dello sport, per consentire loro un sempre maggior coinvolgimento e autodeterminazione. Lo sport diventa parte importante delle persone fragili, agendo come veicolo per la realizzazione della persona, all’interno di una società spesso non attenta alle esigenze e peculiarità di tutti”.