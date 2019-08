Dal 14 al 16 agosto la Fiera di San Rocco

E’ cominciata sotto i migliori auspici la 171° edizione della Fiera di San Rocco, gestita dall’Associazione Fiera di San Rocco con l’aiuto di altre associazioni ed il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese con ‘L’impresa’, l’11° Graziella Day, manifestazione non competitiva da Spezzano a Serramazzoni svoltasi domenica 4 agosto, con oltre 150 partecipanti e la solita cornice di pubblico.

Il 9 agosto arriva il luna park in Largo Morandi (per cui il mercato settimanale del 14 agosto si trasferisce nelle vie vicine) e vi rimarrà fino al 19 agosto.

La Fiera di San Rocco dà a tutti l’appuntamento a mercoledì 14 agosto, dalle ore 21.30, con il cantante Mal, come special guest di una serata condotta da Andrea Barbi e Radio Luxemburg live, con il titolo “3 canzoni 100 lire, musiche e racconti di un jukebox”, le più belle canzoni di quegli anni cantate, suonare e raccontate. Alle ore 22 ci sarà un ‘Flash mob anni ‘60’. E’ gradito abbigliamento anni ’60 per partecipare al ‘Premio slash mob’ con in premio, a sorteggio fra i partecipanti, viaggio a Cuba, Santo Domingo, Messico, in collaborazione Tour 2000 e Sempre Vacanze di San Giovanni in Persiceto.

Ferragosto dispiega le bancarelle lungo Via Statale, con mostre, mercatino cambio-scambio, la pesca di beneficenza di ‘Africa nel Cuore’, il simulatore di F1 per grandi e bambini.

Alle ore 18 aperitivo in compagnia dei Reb Hot Chili Peppers, alla Fredda, per prepararsi alla cena a cura del Gruppo Alpini di Fiorano nell’area del parco. Alle ore 21 la serata è dedicata alla 25° puntata di Andam a Vegg, organizzata dall’Associazione Leongatto con l’associazione Fiera di San Rocco, Lapam Confartigianato e il patrocinio del Comune di Fiorano. Conduce il giornalista Luigi Giuliani in una serata dedicata ovviamente a ‘La fera ed San Roc’ con la partecipazione dell’attore dialettale modenese Maurizio Marinelli, dell’attrice Silvia Razzoli, in arte Cesira l’Oca di Cavola, Giuliana Cuoghi e poi il gruppo che anima ogni puntata: Donato, Vincenzo, Amos e Guido. L’accompagnamento musicale è affidato a Massimo D’Andrea, Roberto Zanni e Luigi Catuogno per concludersi con un rinfresco offerto dal Ristorante La Castellana.

Giovedì 15 agosto è aperto anche il Castello di Spezzano, dalle ore 15 alle ore 19. Alle ore 17 è programmata una visita guidata gratuita per ammirare: la Sala delle Vedute, con la scenografica rappresentazione dei feudi dei Pio; l’inedito ciclo di affreschi della Galleria delle Battaglie, al piano nobile del castello; il Museo della ceramica, che illustra l’evoluzione della tecnica di lavorazione dell’argilla nel nostro territorio e la sezione multimediale Manodopera, per leggere sviluppo industriale della zona attraverso le donne e gli uomini che ne sono stati protagonisti.

Venerdì 16 agosto, giorno dedicato a San Rocco, la mattinata inizia con la celebrazione della Messa nell’oratorio dedicato al santo, alla presenza delle autorità locali. Poi parte la giornata di fiera con l’esposizione di trattori d’epoca e di oggi, i simulatori di F1, l’esposizione di 500 e di vespe, la mostra di pittori, le bancarelle, i mercatini, la pesca di beneficenza. Si pranza alle ore 12 e si cena dalle ore 19 con gli Alpini al parco; si balla dalle ore 21 con Emilio e i Notturni, mentre in Piazza Falcone e Borsellino la musica e con Radio Bruno.

La serata si conclude con i fuochi artificiali per passare poi il testimone a Fiorano che dopo pochi giorni comincia la marcia di avvicinamento alla Festa della Beata Vergine del Castello, sagra dell’8 Settembre.