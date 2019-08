Il prefetto Paba ha incontrato per il commiato il Comandante provinciale dei Carabinieri Balboni

Il prefetto Paba ha incontrato per il commiato il Comandante provinciale dei...

Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha ricevuto in Prefettura il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Balboni, nell’imminenza dell’assunzione di un nuovo importante incarico a Roma.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha ringraziato il Colonnello Balboni per la proficua opera svolta e per la costante collaborazione prestata nel quadro del coordinato concorso delle Forze di polizia per la sicurezza.

Il Prefetto ha, inoltre, espresso il suo vivo apprezzamento per i lusinghieri risultati raggiunti dai Carabinieri di Modena sotto la guida del Colonnello Balboni e ha formulato i migliori auguri per il prosieguo della carriera nell’Arma dei Carabinieri, al servizio dello Stato e dei cittadini.