Incidente in via Cavallotti, mezzo Hera contro ciclista

Un ciclista al pronto soccorso, con un ginocchio ‘in disordine’. E parecchia paura per l’addetto Hera che, a bordo del camioncino di servizio, non è riuscito ad evitarlo. Questo il bilancio di un incidente occorso nel pomeriggio in via Cavallotti, all’altezza del piazzale sul quale si affaccia il fatiscente palazzo della ex mostra.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale, sul posto per i rilievi di legge, un mezzo di Hera che stava lasciando l’isola di base presente sul piazzale è entrato in collisione con un ciclista, che ha avuto la peggio.

Rilanciando il problema-sicurezza su strada: lungo via Cavallotti ci sono punti con scarsa visibilità e la velocità, la sosta selvaggia e le traiettorie non ortodosse (la strada è a senso unico) sono pratica oltremodo diffusa da quanti ogni giorno la percorrono.