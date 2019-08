Presentati a Mirandola i bandi per sostenere centri e frazioni

Erano presenti oltre 50 persone all’incontro rivolto a titolari e gestori di attività produttive e commerciali che si è tenuto nella sala consiliare del municipio di Mirandola la sera di martedì 30 luglio 2019. Relatori della serata, il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, il Vicesindaco Letizia Budri, l’Assessore a Centro storico e Frazioni del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi. La serata è stata organizzata dal Comune di Mirandola per illustrare ai commercianti il bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e per confermare la volontà dell’Amministrazione di riproporre il bando per l’erogazione di finanziamenti per la sostituzione di serrande e l’installazione di sistemi antintrusione e videosorveglianza.

Il primo bando è istituito e gestito dalla Regione Emilia-Romagna e mira a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici e delle frazioni o di altre aree dei comuni emiliani più colpiti dal terremoto del 2012. Il bando si rivolge ad attività d’impresa, professionali e no profit e finanzia nuovi insediamenti od interventi di riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento di attività già esistenti.

La domanda di contributo per la prossima call deve essere presentata da imprenditori e professionisti tramite l’applicativo Sfinge dalle ore 10.00 del 13 settembre 2019 fino alle ore 13.00 del 29 novembre 2019. I contributi saranno concessi a progetti avviati a partire da lunedì 1 luglio 2019.

Il secondo bando, che sarà pubblicato a settembre, ha l’obiettivo di sostenere le attività commerciali ed artigianali che intendano eliminare i vecchi serramenti e dotarsi di sistemi antifurto tecnologicamente all’avanguardia. Consentendo di rimuovere in sicurezza le serrande dei negozi, queste moderne dotazioni contribuiscono a mantenere visibili le vetrine nell’arco di tutta la giornata e quindi a rendere il centro storico più attrattivo ed allo stesso tempo più sicuro. Per informazioni relative al bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Interventi Economici (0535/29767-29768; interventi.economici@comune.mirandola.mo.it).