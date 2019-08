Tentato furto al “Centro del Riuso Edy”: 49enne pregiudicato arrestato

Personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 49 anni, resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato.

Intorno alle ore 4.00 del mattino, la Centrale operativa della “Coopservice” ha segnalato al numero di emergenza 112NUE che una Guardia Particolare Giurata aveva fermato un uomo sospetto che si stava aggirando con una torcia all’interno dell’area cortiliva del magazzino del Comune di Modena, denominato “Centro del Riuso Edy”.

Gli agenti intervenuti nell’immediatezza hanno potuto accertare che l’uomo aveva appoggiato per terra fuori dalla recinzione un sacchetto nel quale aveva inserito alcune stoviglie (pentole, posate e padelle); nelle immediate vicinanze, inoltre, è stata rinvenuta una bicicletta munita di lucchetto, le cui chiavi erano nella disponibilità del rumeno, sulla quale erano stati legati una radio, un decoder ed una piastra elettrica.

Da accertamenti sulla sua persona è emerso che lo straniero ha precedenti di Polizia e penali a proprio carico per reati contro il patrimonio. La carta di identità in suo possesso è stata sequestrata per accertamenti tecnici in quanto sono state rilevate alcune difformità, che ne comprometterebbero l’autenticità.

Trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, il malvivente sarà processato con rito direttissimo.