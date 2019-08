Trovato in possesso di un coltello di 20 cm, operaio denunciato a Castellarano

L’intensificazione dell’attività di controllo del territorio nel comprensorio ceramico ha portato a Castellarano, i Carabinieri della locale stazione ad operare la denuncia di un operaio residente in paese che incappato nei controlli operati dai militari di Castellarano è stato sorpreso con al seguito un coltello della lunghezza di una ventina di cm.

Con l’accusa di porto abusivo di armi i Carabinieri hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia l’operaio 22enne residente a Castellarano operando a suo carico il sequestro dell’arma.

La vicenda trova la sua forza nella capillare attività di controllo del territorio che ha visto, come anzidetto, i Carabinieri della stazione di Castellarano, nel corso di un servizio di perlustrazione, svolto l’altro pomeriggio, procedere al controllo del 22enne fermato alla guida della sua autovettura Fiat Punto in prossimità del centro del paese.

Una volta fermato e terminate le procedure di identificazione, notato che il ragazzo evidenziava un certo nervosismo sospetto i militari optavano per approfondire gli accertamenti culminati con il rinvenimento in sua disponibilità di un coltello che aveva riposto all’interno del vano porta oggetti della autovettura.

L’arma bianca della lunghezza di circa 20 cm di cui la metà di lama veniva presa in “consegna” dai Carabinieri. Date le circostanze di tempo e di luogo che non giustificavano certamente il possesso di quanto rinvenuto, il 22enne è stato condotto in Caserma dove dopo aver operato il sequestro del coltello è stato rilasciato con a carico un denuncia in stato di libertà inoltrata alla Procura reggiana in ordine al citato riferimento normativo violato.