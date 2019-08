Carpi: a Ferragosto aperti i musei

I Musei di Palazzo dei Pio rimangono aperti tutto il mese di agosto e stanno registrando un aumento di visitatori intorno al 30 per cento rispetto allo scorso anno. Oltre ai Musei è aperto anche Incarpi, il servizio per l’informazione e l’accoglienza turistica. Per Ferragosto, inoltre, è in programma un’apertura serale straordinaria del Palazzo by night, dalle 21 alle 24, a cui si aggiunge la salita in notturno alla Torre della Sagra (con ingresso gratuito).

«Oltre al successo delle visite guidate e degli appuntamenti della Biblioteca e dei concerti di Carpinclassica – commenta l’Assessore alla Cultura Davide Dalle Ave – abbiamo registrato con soddisfazione un aumento dei visitatori nei Musei nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto: sono già 1.300 rispetto ai quasi mille dello scorso anno. Si tratta di turisti italiani e stranieri interessati alla nostra città, come avviene nel panorama nazionale per i piccoli centri d’importanza culturale, storica e artistica, ma ci sono anche visitatori dai territori vicini a noi e tanti cittadini che in estate hanno l’opportunità di riscoprire Carpi e le sue bellezze, come turisti in casa propria».

Nel mese di luglio, inoltre, sono state circa 400 le persone che hanno partecipato alle visite guidate ai Musei e alle altre attività, come la caccia al tesoro, mentre per la visita guidata serale alla Torre della Sagra dei giorni scorsi è stato il tutto esaurito nei tre turni, con 45 persone.

Rimangono chiusi, per gli annuali interventi straordinari di pulizia e manutenzione, la Biblioteca Loria, il Castello dei Ragazzi e l’Archivio storico comunale dal 12 al 18 agosto. Venerdì 23 agosto, infine, riapre al pubblico il Museo Monumento al Deportato.

Per informazioni: Incarpi tel. 059/649255