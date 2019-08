Sono ancora poche le informazioni, ma i vigili del fuoco sono impegnati sulla Nuova Estense, dopo il bivio per Serramazzoni, per il recupero di un corpo rinvenuto sotto il viadotto.

Sta operando personale SAF (speleo alpino fluviali) esperto in tecniche speleo alpinistiche. Ancora da accertare le cause che hanno portato alla morte.