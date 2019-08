Sassuolo: le chiusure di agosto e orari ridotti per gli uffici comunali

Come ogni anno ad Agosto anche gli uffici del Comune di Sassuolo hanno iniziato turni ad orario ridotto che porteranno alla chiusura di tutti i sabati del mese.

Fatti salvi i Servizi di Vigilanza Urbana e le Funzioni di Stato Civile, che invece saranno in funzione, sabato 10, 17, 24 e 31 agosto i restanti uffici del Comune di Sassuolo saranno chiusi al pubblico; così come venerdì 16 agosto in occasione del ponte di Ferragosto.

Sempre ad eccezione del Servizio di Vigilanza Urbana, inoltre, giovedì 22 agosto così come per la settimana dal 12 al 14 agosto, gli uffici del Comune di Sassuolo saranno aperti solamente fino alle ore 14.