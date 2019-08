Furto con strappo ai danni di una 80enne

I carabinieri della stazione di Novellara sono intervenuti in un’abitazione del comune di Novellara, dove era stato segnalato un furto con strappo. Giunti sul posto hanno accertato che poco prima una 80enne del luogo, mentre si trovava nel cortile di casa veniva raggiunta da una donna che fingendo di chiedere un’informazione le si è avvicinata strappandole la catenina in oro dal collo per poi fuggire a bordo di un’autovettura condotta da un complice. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Novellara hanno avviato le indagini.