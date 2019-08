Prostituzione, controlli dei carabinieri in zona Tempio

I militari della Compagnia di Modena, con il supporto del Comando Provinciale, hanno svolto, dopo aver ricevuto varie segnalazione da parte di cittadini, un servizio mirato al controllo della prostituzione nella zona del “Tempio”.

Sono state identificate tre donne dell’Est Europa, in regola con i documenti, ed una cittadina italiana che è stata denunciata per il porto di strumento atto ad offendere (un taglierino).

Tra gli aspiranti clienti identificati quattro pregiudicati di cui uno è stato denunciato per contravvenzione al foglio di via da Modena.

Il servizio, dopo l’iniziale fase “repressiva”, ha visto i militari permanere visibilmente nella zona.