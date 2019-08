Museo Ferrari, la visita dell’ing. Forghieri ai veicoli solari

Anche l’ing. Mauro Forghieri, storico collaboratore di Enzo Ferrari, ha visitato nei giorni scorsi la mostra dei veicoli sperimentali realizzati dagli studenti del territorio per le com- petizioni internazionali “Solar Challenge”, allestita al Museo Ferrari e visitabile fino al 15 agosto. Insieme a lui il sindaco di Maranello Luigi Zironi, Sergio Pazienza, tecnico esperto della divisione carbonio della Ferrari, che collabora anche con il CONI, Filippo Sala professore dell’IIS Ferrari e ITS Maker, che ha grande esperienza sulla mobilità ad emissione zero, pioniere della tecnologia solare fin dagli anni Novanta e oggi anche del fuel cell, e Alessio Tedesco, studente di quinta C dell’IIS Ferrari. Forghieri è rimasto col- pito dai prototipi delle automobili dei ragazzi e li ha spronati a continuare a lavorare sullo sviluppo di tecnologie per la mobilità sostenibile.

Una visita di eccezione, quella dell’ingegnere, a sancire il carattere fortemente innovativo della ricerca sulle energie pu- lite applicate alla mobilità, che vede una vera e propria eccellenza nei veicoli progettati e costruiti dai ragazzi dell’Istituto Superiore Alfredo Ferrari di Maranello e del consorzio ITS Maker, con la collaborazione e il supporto dell’Università di Bologna, della stessa Ferrari e di altre imprese della Motor Valley. “L’impegno e il lavoro degli studenti sui vei- coli è straordinario”, afferma il sindaco Luigi Zironi. “E’ bello vedere persone di genera- zioni diverse che lavorano sugli stessi progetti e che condividono gli stessi sogni. Qui c’è un pezzo importante di futuro, fatto di stretta collaborazione tra giovani, imprese del ter- ritorio e studiosi delle più moderne tecnologie ambientali ed energetiche”.

Il prossimo ottobre l’evoluzione “long tail” di Emilia 4, l’auto a energia solare e a 4 posti, attraverserà il continente australiano per la “Bridgestone World Solar Challenge 2019”, in gara con le vetture di altri giovani team di tutto il mondo. Proprio con la prima versione di Emilia 4 i ragazzi dell’Istituto Ferrari e il team Onda Solare lo scorso anno si sono aggiudicati la vittoria dell’edizione americana della competizione, di cui erano gli unici rappresentanti europei. La mostra è segno dello storico legame fra la Casa di Maranello e l’Istituto Al- fredo Dino Ferrari, fondato nel 1963 da Enzo Ferrari per offrire alle giovani generazioni una formazione altamente specializzata in ambito automobilistico. L’esposizione, a in- gresso libero, è visitabile presso il Convention Center del Museo di Maranello fino 15 agosto, dalle 9:30 alle 14.