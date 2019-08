A Maranello l’erogatore acqua di Piazza Amendola è attivo 24 ore su 24

A Maranello in Piazza Amendola è in funziona la Casa dell’Acqua, un erogatore di acqua pubblica in funzione 24 ore su 24, dal quale è possibile prelevare acqua refrigerata, naturale e gassata, nella misura minima di 0.5 litri al costo di 0.05 centesimi al litro.

Per utilizzare l’erogatore è necessario essere in possesso di una tessera ricaricabile che è possibile acquistare al prezzo di 5 euro presso la Farmacia Comunale di Piazza Amendola 5.

Il credito sulla tessera non ha scadenza. Per l’erogazione dell’acqua è consigliato l’utilizzo di contenitori per alimenti, preferibilmente in vetro.

La qualità dell’acqua pubblica erogata è garantita dai periodici controlli e della analisi chimiche microbiologiche in ingresso e in uscita dell’impianto, oltre che dai trattamenti di filtrazione per il trattenimento del cloro e la protezione battericida. La Casa dell’Acqua di Maranello è un progetto realizzato con il contributo di ATERSIR e Regione Emilia-Romagna.