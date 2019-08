Ieri sera poco prima delle 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cappelletta in prossimità di Santa Caterina (Concordia sulla Secchia) per una uscita di strada di una vettura.

Due i feriti estratti dall’auto: si tratta di marito e moglie residenti in provincia di Mantova. L’uomo è stato portato all’Ospedale di Baggiovara in condizioni gravi. Sul posto oltre a Vigili del fuoco e 118 anche la Municipale, il traffico è stato bloccato per quasi due ore.