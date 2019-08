Incendio di un mezzo pesante adibito al trasporto rifiuti a San Giovanni in Persiceto

Oggi poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti per l’incendio ad un mezzo pesante adibito al trasporto dei rifiuti che transitava sulla Provinciale Persicetana. All’altezza del civico 185, nei pressi di San Giacomo Martignone, il camion ha preso fuoco.

A bruciare è stato inizialmente il cassone, nel quale erano contenuti i rifiuti che aveva appena prelevato, e poi le fiamme si sono propagate a tutto il mezzo.

I vigili del fuoco del comando di Bologna sono intervenuti immediatamente con le squadre e i mezzi dei distaccamenti di Zola Predosa, San Giovanni in Persiceto e con una autobotte proveniente dalla sede centrale di via Ferrarese.

Per domare l’incendio è stato necessario chiudere al traffico la strada, la Persicetana. I vigili del fuoco hanno spento e messo in sicurezza lo scenario. Non si registrano feriti. Sul posto, oltre al 115, anche i Carabinieri e la polizia locale. Sembra che il camion trasportasse rifiuti di plastica selezionati dalla raccolta differenziata.