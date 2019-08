I Carabinieri di Formigine e i Carabinieri Forestali di Fiorano hanno denunciato in stato di libertà un agricoltore formiginese e due cittadini ghanesi, entrambi in regola col permesso di soggiorno, uno residente a Fiorano e l’altro e Reggio Emilia per avere stoccato, per successiva commercializzazione, in una area agricola (di proprietà dell’italiano) diverse centinaia di pneumatici usurati senza alcuna autorizzazione. Una gestione quindi non autorizzata di rifiuti.