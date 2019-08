Ai domiciliari per stupefacenti evade per andare a giocare al bar: arrestato

E’ stato trovato in possesso di 3,7 chili di marjuana e oltre 7.000 euro in contanti. Per questo motivo un 48enne residente a Reggiolo lo scorso 16 aprile era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per poi essere collocata in regime di arresti domiciliari nell’abitazione di Reggiolo dove vive, con il divieto di comunicare con terze persone e ovviamente di allontanarsi se non dietro autorizzazione del giudice.

Un provvedimento che però non è stato rispettato dal 48enne che l’altra mattina è stato sorpreso all’interno di un bar del paese intento a fare una giocata. Per questo motivo con l’accusa di evasione i carabinieri della stazione di Reggiolo hanno arrestato il 48enne che questa mattina comparso davanti al Tribunale di Reggio Emilia dopo la convalida dell’arresto è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari con l’udienza fissata per il prossimo mese di ottobre.

Tra l’altro risulterebbe che l’uomo fosse un habitué del bar dove, stando alle testimonianze raccolte dai militari, è stato notato spesse volte fare colazione. Circostanza queste al vaglio dei carabinieri in quanto potrebbero costare al 48enne l’aggravante della continuazione del reato.