Da martedì lavori su alcune strade a Carpi

A partire da martedì 20/08/2019, nella fascia oraria 8.30/18.30, si eseguono interventi su varie strade. Sarà presente la segnaletica del caso. Nel dettaglio:

– VIA CARDUCCI risanamento e asfaltatura della pavimentazione stradale. Durante i lavori, nei tratti interessati di volta in volta, la strada ed i parcheggi saranno interamente chiusi al traffico. Termine lavori entro il 23/08/2019 per proseguire poi su VIA PETRARCA.

– VIA REMESINA (nel tratto tra via Valle e la SP 413 al confine con Novi) fresatura e risagomatura della pavimentazione stradale. Durante i lavori la strada sarà chiusa al traffico eccetto per che per i residenti. Termine lavori entro una settimana. In caso di maltempo o imprevisti i lavori si rinviano al primo giorno utile successivo