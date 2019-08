Fascicolo sanitario elettronico: quasi 90mila credenziali nel modenese

Cresce sul territorio modenese l’accesso al Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la raccolta online delle informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica personale, in continuo aggiornamento. Dal 2013, anno di avvio del progetto FSE, in provincia di Modena sono state attivate 87.905 credenziali, di cui oltre 17mila solo dall’inizio del 2019. Un successo dato anche dalla possibilità di accedere ai propri dati da qualsiasi luogo dotato di collegamento internet e copertura cellulare per ricevere via SMS la One Time password necessaria per accedere al proprio fascicolo, in vacanza o fuori casa, sempre in maniera protetta grazie a credenziali personali e un accesso riservato.

Il FSE si alimenta, conserva e organizza i documenti prodotti dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR), comprese, dal 1 luglio 2019, le ricette dematerializzate. E in più è personalizzato: è possibile infatti inserire altri materiali utili (come appunti sulle cure o sulle diete da seguire, visite o esami eseguiti in strutture private o di altre Regioni) e, per i cittadini con celiachia, visualizzare il pin che, abbinato alla tessera sanitaria, consente di acquistare gli alimenti senza glutine.

Ancora, in pochi click è possibile effettuare operazioni senza spostarsi presso le sedi sanitarie: il pagamento online dei ticket; la modifica dell’autocertificazione relativa alla propria fascia di reddito; la prenotazione di prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di Libera professione; il cambio del medico/pediatra di famiglia e la ricerca di medici e pediatri attraverso una mappa interattiva; la stampa dei referti di visite ed esami.

Come attivarlo: è possibile registrarsi online, poi recarsi in uno degli oltre 50 punti presenti in provincia di Modena per attivare le credenziali di accesso al FSE (è possibile recarsi allo sportello anche senza registrazione preventiva). Tutte le info a disposizione su www.fascicolo-sanitario.it