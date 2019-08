Nel giorno di Ferragosto in 440 sono saliti sulla Ghirlandina. Week-end di arte e cultura

Nel giorno di Ferragosto in 440 sono saliti sulla Ghirlandina. Week-end di...

Weekend di arte e cultura sabato 17 e domenica 18 agosto con i musei e il sito Unesco di piazza Grande pronti ad accogliere i modenesi rimasti in città, turisti e visitatori.

Nel giorno di Ferragosto, sono state 440 le persone che sono salite sulla Ghirlandina, circa un quarto delle quali provenienti dall’estero. I turisti stranieri per la maggior parte provenivano da Francia, Germania e Polonia mentre i più lontani sono arrivati dalla Cina e dalla Nuova Zelanda. Con le visite del 15 agosto, sono in tutto 2.654 le persone salite sulla Torre civica dall’inizio del mese.

E, sempre nel giorno di Ferragosto, sono stati 205 i visitatori dei Musei civici che hanno riaperto le sale proprio il 15, dopo lavori di manutenzione e riordino delle collezioni. Sabato 17 e domenica 18 agosto i Musei civici, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, aprono gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (www.museicivici.modena.it), con la mostra “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo civico di Modena”. La raccolta comprende un’ottantina di reperti, tra vasi canopi, amuleti, scarabei, bronzetti, terrecotte e statuette “ushabti”. In mostra anche la mummia di un bambino, teste e arti imbalsamati, oltre a tre piccoli coccodrilli, imbalsamati anch’essi.

Nel sito Unesco di piazza Grande sabato 17 e domenica 18, la Ghirlandina è aperta dalle 9.30 alle 19 a orario continuato. Ingresso 3 euro, o biglietto unico Unesco a 6 euro. Nel Sito Unesco, cuore della città, sono aperti anche i Musei del Duomo (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). Ingresso a 4 euro oppure biglietto Unico Unesco a 6 euro.

Le Sale Storiche del Municipio sono visitabili sabato (9 – 19, gratuito) e domenica (9.30 – 12.30, gratis, e dalle 15 alle 19, 2 euro o biglietto Unico Unesco 6). Visite guidate all’Acetaia comunale, sabato 17 e domenica 18 agosto alle 10.30, 11, 11.30, 15.30 e 16.30. La visita guidata con gli esperti della Consorteria costa 2 euro (o biglietto Unico Unesco a 6). Il biglietto si acquista allo Iat, ufficio Turistico in Piazza Grande 14.

Lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica), tel. 059 2032660, è aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.

La Galleria Estense, all’ultimo piano del Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, è aperta sabato 17 agosto dalle 8.30 alle 19.30, e domenica dalle 10 alle 18 (https://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense/).

Per quanto riguarda le mostre di Fondazione Modena Arti Visive, il Museo della Figurina, a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103, sabato 2 domenica è aperto dalle 17 alle 22, ingresso 6 euro. È in corso la mostra “Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci” (https://fmav.org).

Alla Galleria civica a Palazzo S. Margherita è in corso la mostra “Franco Fontana. Sintesi” che si estende anche alla Palazzina dei Giardini e al Mata. Ingresso 6 euro a ogni mostra – ridotto 4. Nel weekend è aperta dalle 17 alle 22. (https://fmav.org).

Ad Ago, ex ospedale S. Agostino, aperti Teatro Anatomico e Farmacia storica sabato 17 e domenica 18 dalle 10 alle 19 (www.agomodena.it).

Il Mef Museo Enzo Ferrari a Modena (intero euro 16) apre dalle 9.30 alle 19. Ospita la mostra “Capolavori senza tempo” (https://musei.ferrari.com/it).

Casa Museo Pavarotti apre tutti giorni dalle 10 alle 18. Ingresso 8 euro. (www.casamuseolucianopavarotti.it).