Seconda settimana di pulizia marciapiedi a Fiorano

Dopo la pausa di Ferragosto, continua lunedì 19 agosto 2019 la pulizia straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Fiorano Modenese, con il taglio delle erbe infestanti, la pulizia con soffione del marciapiede e il successivo spazzamento meccanizzato della sede stradale. I lavori vengono eseguiti di mattina, con inizio alle ore 6 e vengono eseguiti durante la mattinata, interessando sia Fiorano che Spezzano.

Per avvisare dei lavori, verranno apposti segnali di divieto di sosta nelle strade oggetto di intervento; pertanto si chiede la collaborazione dei cittadini affinché le strade vengano lasciate libere da automezzi in sosta, nelle giornate designate, così da permettere un efficace intervento di pulizia.

Lunedì 19 agosto si lavorerà in Via Statale Est, Via Flumendosa, Via Ferrari Carazzoli e Via del Crociale; martedì 20 agosto ancora Via Statale Est e Via Santa Caterina. Mercoledì 21 agosto si interverrà sulla Circondariale San Francesco D’Assisi; giovedì 22 agosto in Via Statale Est e Via La Marmora; venerdì 23 agosto la pulizia straordinaria riguarderà la ciclabile nel tratto comunale della Pedemontana e nella ciclabile del cavalcavia in Via Ghiarola Vecchia.