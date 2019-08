Tutti pazzi per la bici, Reggio al top per piste ciclabili

Tutti pazzi per la bicicletta. I dati Lapam Confartigianato di ‘Artibici 2019’ rappresentano Reggio Emilia come una città ‘amica’ delle due ruote senza motore.

PISTE CICLABILI. La nostra città, rileva Lapam, è seconda in Italia per lunghezza delle piste ciclabili (240,5 chilometri) dietro soltanto a Roma (che ha una dimensione cittadina incomparabilmente superiore e che ha appena 2 chilometri e mezzo in più di piste ciclabili), più lontane le altre città emiliano romagnole con Modena terza (223 km), Ferrara sesta (169,8 km), Parma ottava (153,6 km), Ravenna nona (139,1 km) e Bologna solo undicesima in Italia con 128,5 km di piste ciclabili. Per densità di piste ciclabili il comune di Reggio Emilia ha 104,3 km per 100 chilometri quadrati di strade, questa volta alle spalle di Modena con 121,7.

In regione sono 217.000 le persone che usano la bicicletta per andare al lavoro e a scuola, pari a 49 utilizzatori ogni 1.000 abitanti, valore che indica una elevata propensione all’uso della bici per spostamenti sul territorio, seconda solo alla Provincia Autonoma di Bolzano con 61 persone che usano la bici ogni 1.000 abitanti. Tra questi, la quota di giovani under 35 che usa la bici per andare a scuola o università in Emilia-Romagna rappresenta l’8,7% del relativo totale, quota più alta in Italia, seguita da Veneto (5,9%) e Friuli-Venezia Giulia (4,5%), mentre 2,7% è il valore medio nazionale.

IMPRESE DEL SETTORE. Tra le regioni maggiormente vocate alla filiera della bicicletta, l’Emilia-Romagna si pone al secondo posto in Italia dietro al Trentino Alto Adige. I dati Lapam Confartigianato evidenziamo come la provincia di Reggio Emilia sia al trentunesimo posto in Italia con 38 imprese del settore, quelle artigiane sono 33, l’86,8% del totale.

Tornando al livello regionale, le imprese artigiane della filiera della bicicletta sono 355, di queste ll’83,1% opera nella riparazione di biciclette, articoli sportivi e attrezzature da campeggio, il 12,7% nella fabbricazione e montaggio di biciclette, il 3,4% nella fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, mentre il noleggio è marginale e rappresenta solo lo 0,8% dell’artigianato della filiera.

SICUREZZA. Per quanto riguarda la sicurezza stradale i dati dell’Ufficio studi Lapam Confartigianato sono rilevati a livello regionale. Le biciclette coinvolte in incidenti stradali nel 2017 (ultimo dato disponibile) sono il 10,2% dei veicoli coinvolti in incidenti in Emilia-Romagna (il 5,4% a livello nazionale). In un anno le biciclette coinvolte in incidenti aumentano dello 0,8%, mentre per la totalità dei veicoli circolanti in regione il dato è stazionario. Nel lungo periodo (2012-2017) diminuiscono del -7,5% le biciclette coinvolte in incidenti (-2,8% a livello nazionale), calo più intenso rispetto al – 5,1% del totale veicoli circolanti in regione.