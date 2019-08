Questa mattina poco prima delle 7 i vigli del fuoco sono intervenuti in via Larga a Manzolino di Castelfranco Emilia per un’auto uscita di strada. Nell’incidente un uomo di 59 anni ha perso la vita.

Non vi sarebbe altri mezzi coinvolti. Saranno i rilievi a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.