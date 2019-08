In via Mazzone a Mirandola sarà interrotta temporaneamente la circolazione

Da lunedì 19 a venerdì 23 agosto si prevede l’interruzione alla circolazione in via Mazzone, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Spagnola e la rotatoria con via Nuvolari e via Rossini, per consentire la realizzazione di uno scavo trasversale sulla sede stradale, all’altezza del civico 24.

La circolazione sarà interrotta dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e durante le ore serali e notturne la viabilità sarà ripristinata in entrambi i sensi di marcia. I lavori rientrano nel progetto di riqualifica della fognatura di via Mazzone.