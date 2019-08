Incidente mortale in A1 tra lo svincolo con la A22 e Reggio Emilia

Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra il bivio con l’A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, poco dopo le 7.30 è avvenuto un incidente che ha coinvolto una moto e un’ autovettura all’altezza del chilometro 138.3. Nello scontro il motociclista ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le necessarie operazioni di intervento sul luogo dell’incidente dove il traffico scorre su una corsia e si registrano 5km di coda in direzione Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Modena Nord, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Campeggine.

