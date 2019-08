Canossa, limite dei 50 km/h sulla Sp513 a Cerezzola

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, martedì 20 agosto, sulla Sp 513 di Val d’Enza, in località Cerezzola di Canossa, si viaggerà con limite dei 50 km/h nei pressi del cantiere avviato per i lavori di ripristino della traversa di derivazione irrigua sull’Enza disposti dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 17 novembre. Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.