“Lady Gocciolina e gli allocchi” sabato 24 agosto alle Salse di Nirano

Sabato 24 agosto 2019 riprendono gli appuntamenti di ‘H2Oro: il valore dell’acqua’, finanziato con la campagna ‘Io sì’ di Coop Alleanza 3.0, sessanta progetti per la tutela del territorio. H2Oro ha come partner i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Res Rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna e Ceas Pedecollinare.

Alle ore 18, a Cà Tassi, nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, è in programma ‘Lady Gocciolina’, letture per bambini dai 3 ai 6 anni. Giovedì 29 agosto, sempre a Cà Tassi e sempre alle ore 18, i bambini da 3 a 6 anni e quelli da 7 a 10, saranno coinvolti nel laboratorio ‘Le forme dell’acqua’. Domenica primo settembre H2Oro si trasferirà nel Settembre Formiginese, alle ore 16.30 per ripetere il laboratorio ‘Le forme dell’acqua’ e poi, sabato 7 settembre, il ciclo si conclude alle ore 17, presso la galleria dell’Ipercoop, con ‘Sculture blu’, laboratorio per bambini da 7 a 14 anni.

Sempre sabato 24 agosto, alla sera, dalle ore 20.30 in poi, a Cà Tassi alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, torna ‘La notte degli allocchi’. Con il Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” si tenterà di ascoltare la voce dei rapaci notturni, abitanti della notte, difficilmente osservabili. Dopo un momento introduttivo sulle abitudini degli allocchi e degli altri rapaci autoctoni, si libereranno alcuni esemplari. E’ obbligatoria la entro venerdì 23 agosto 2019, alle ore 17. Per informazioni e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it. Segreteria eventi: 0522 343238 – 342 8677118.