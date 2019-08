Ponte Alto, il calendario degli spettacoli all’Arena sul Lago

Venerdì 23 agosto ad aprire gli appuntamenti del calendario degli spettacoli 2019 all’Arena sul lago saranno i Nomadi, che intratterranno il pubblico con i loro intramontabili classici. Sabato 24 vedrà come protagonista la nota tribute band “Non Siamo Mica Gli Americani”, pronta a farci sognare con le canzoni di Vasco Rossi. Il primo week-end si concluderà con l’esibizione del Mago Casanova di domenica 25 agosto.

La seconda settimana della Festa riaprirà con Luca Carboni, che farà tappa col suo “Sputnik Tour” martedì 27 agosto. La serata del 28 agosto sarà appannaggio del comico Paolo Cevoli, il quale presenterà il suo nuovo spettacolo “Lezioni di marketing”, ovviamente in salsa emiliano-romagnola, mentre quella di giovedì 29 porterà sul palco Ron, che canterà i più grandi capolavori di Lucio Dalla. Il fine settimana vedrà la musica indie (Terza edizione del Modena Indie Festival) come protagonista della serata di venerdì 30 agosto, nel corso della quale si esibiranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, La Rappresentante di Lista e Icaro Cade. Sabato 31 suoneranno gli 88 Decibel insieme a Le Cotiche, che ci faranno ballare il meglio della musica dance degli anni ’70, ’80 e ’90. Domenica 1° settembre, infine, saranno protagonisti Andrea Mingardi e Andrea Barbi, con un Amico Vicino, cronache e racconti dell’Emilia-Romagna tra parole e musica.

Si ricomincia martedì 3 settembre con l’arrivo, col suo “Rumble in the jungle tour”, del trapper Tedua, amatissimo tra i più giovani. Si proseguirà, nella serata di mercoledì 4 settembre, con uno degli ospiti più apprezzati alla Festa de L’Unità: Giuseppe Giacobazzi tornerà a grande richiesta per uno spettacolo comico da non perdere, con alcuni ospiti di eccezione. Nella serata del 5 settembre calcheranno il palco dell’Arena la cantante Cristina D’Avena e la band dei Gem Boy, che ci porteranno indietro nel tempo facendoci rivivere le migliori canzoni della nostra infanzia e le loro parodie. Week-end all’insegna della grande musica con i Pinguini Tattici Nucleari venerdì 6 settembre e l’intramontabile Loredana Bertè nella serata di sabato 7 settembre. Entrambi gli spettacoli sono a pagamento. Il fine settimana si concluderà con il concerto dei Modena City Ramblers, band sempre molto amata dal pubblico della Festa (domenica 8 settembre).

La Festa riaprirà martedì 10 settembre con lo spettacolo del celebre cantautore Edoardo Bennato, che farà tappa a Modena col suo tour dell’estate (concerto a pagamento). La serata di mercoledì 11 settembre vedrà protagonista l’irrefrenabile comicità di Dario Vergassola, che si esibirà in uno spettacolo unico nel suo genere con l’attore Moni Ovadia. Arrivano giovedì 12 settembre all’Arena sul Lago i protagonisti dell’estate 2019: i Boomdabash. Il gruppo salentino farà tappa a Modena con il “Per un milione Tour” (concerto a pagamento). Venerdì 13 settembre si esibiranno i Krasì, band che propone musica popolare del Sud rivisitata in chiave moderna. Atteso per sabato 14 settembre col suo “On the road summer tour 2019” Max Gazzè, artista eclettico e apprezzato (spettacolo a pagamento). Gli spettacoli musicali si concluderanno domenica 15 settembre, con l’esibizione dei Queenmania Raphsody, tribute band degli intramontabili Queen.

La data di lunedì 16 settembre verrà lasciata libera da spettacoli e eventi per permettere l’eventuale recupero di concerti che dovessero essere cancellati per cause di forza maggiore.

Tutti gli spettacoli dell’Arena sul lago cominciano alle ore 21.30.

I biglietti per i cinque concerti a pagamento (Pinguini tattici nucleari, Loredana Berté, Edoardo Bennato, Boomdabash e Max Gazzé) sono già disponibili su ticketone.it e boxerticket.it, oppure potranno essere acquistati nel punto vendita della Festa, una volta che sarà in funzione.