Domenica visite guidate gratuite a Palazzo Ducale

Torna domenica prossima, 25 agosto, come ogni seconda e quarta domenica del mese, l’appuntamento con le visite guidate gratuite a Palazzo Ducale. Le visite saranno gratuite ma per entrare a palazzo occorre munirsi del biglietto d’ingresso a pagamento (€ 6,00 interno ed € 3,00 ridotto, gratuito fino a 18 anni). Le visite guidate sono previste nei seguenti orari: 10,30; 15; 17 ed il numero di partecipanti per turno è di 25.

Per informazioni e prenotazioni: Urp Comune di Sassuolo 0536/880801, Palazzo Ducale 389/2673365.