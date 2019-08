Circolazione modificata in via Casiglie Strada Bassa

Modifiche alla circolazione in via Casiglie Strada Bassa ed in via Emilia Romagna fino a sabato 24 agosto. Lo stabilisce l’ordinanza n° 117 del 20 agosto a firma del Dirigente della Municipale Stefano Faso, per consentire i lavori di scavo per la posa di nuove fognature e cavidotti Enel all’intersezione delle due strade.

In particolare: nel tratto terminale di via Casiglie Strada Bassa, all’altezza dell’intersezione con via Emilia Romagna: fino a sabato 24 agosto, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori sarà in vigore il divieto di circolazione, compresa la sosta per tutti i veicoli dalle ore 07 a fine lavori dei medesimi giorni, nell’area delimitata da apposita segnaletica stradale. I veicoli provenienti da via Casiglie Strada Bassa, all’intersezione con via Puglia dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.

In via Emilia Romagna, all’altezza dell’intersezione con via Casiglie Strada Bassa: sempre fino a sabato 24 agosto, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori sarà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, in alternativa, da movieri appositamente formati e dotati delle opportune divise e DPI.