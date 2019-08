Allerta meteo per temporali domani in regione

Allerta gialla per temporali per la giornata di domani 23 agosto in regione. Previste precipitazioni a carattere di rovescio e di temporale. Nel corso della giornata di venerdì, infatti, la formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale ed in lento spostamento verso nord-est, determinerà condizioni di moderata-forte instabilità con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore appenninico e pianura centro-orientale.