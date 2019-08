Ferragosto, città mia non ti conosco: l’esodo dei sassolesi secondo i dati Hera sulla quantità di rifiuti

Anche per i Sassolesi è la settimana di Ferragosto il periodo preferito per lasciare la città, come indica la valutazione sui dati medi delle quantità di rifiuti raccolti tra luglio e Ferragosto registrate a Sassuolo da Hera. Si tratta comunque di dati puramente indicativi.

In luglio il calo dei rifiuti raccolti, rispetto ai dati di raccolta medi per una settimana tipo, si è verificato soprattutto dopo la prima settimana, in particolare dal 15 in poi. Si è trattato, comunque, di una flessione lieve, in media di 3 punti percentuali. Già nella settimana compresa tra il 5 e l’11 agosto, invece, la flessione è stata del 10%.

Il calo più consistente del periodo estivo finora trascorso si è avuto nella settimana di Ferragosto, quando le stime si sono attestate su un -23%.