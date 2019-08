Cambio al vertice per l’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena

Dal 1° settembre 2019il prof. Stefano Cascinu, che dal 2015 dirige l’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, si trasferirà presso altra prestigiosa Università. In accordo con l’Ateneo, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, si è assicurata che non vi siano interruzioni nella direzione di questa struttura e del Dipartimento ad attività̀ integrata di Oncologia ed Ematologia.

Nelle more dell’espletamento delle relative procedure di assegnazione, quindi, il prof.

Massimo Dominici (a sinistra), professore associato integrato nelle funzioni assistenziali e titolare di incarico di Programma, ha ricevuto l’incarico pro-tempore di Direzione della Struttura Complessa di Oncologia. Il dottor Giuseppe Longo (a destra), titolare della Struttura Complessa di Oncologia Medica, ha ricevuto l’incarico pro-tempore di Direttore del Dipartimento ad attività̀ integrata di Oncologia ed Ematologia,di cui è attualmente Vicedirettore.

Entrambi gli incarichi decorreranno dal 01/09/2019 fino alla conclusione delle procedure per l’assegnazione definitiva di queste funzioni.

La Direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria coglie l’occasione per congratularsi con il prof. Stefano Cascinu per il nuovo prestigioso incarico e lo ringrazia per la professionalità e la disponibilità mostrata in questi anni.