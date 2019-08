Indagini a carico di un funzionario, i sindaci UCMAN: “Stiamo effettuando le verifiche in merito alle procedure seguite”

“Abbiamo appreso solo dagli organi di stampa la notizia secondo la quale sarebbero in corso indagini per accertare il reato di abuso d’ufficio, a carico di un funzionario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Come Giunta dell’Unione, stiamo effettuando le verifiche e gli opportuni approfondimenti in merito alle procedure seguite e, qualora si rendesse necessario, ci affideremo a consulenza legale per ottenere supporto in questo percorso. Vogliamo ribadire che per noi resta preminente la tutela dei minori; pertanto metteremo in atto, ora come in futuro, tutte le azioni necessarie per la loro protezione. Ribadiamo la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell’autorità giudiziaria”. Così i Sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.