Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 26 agosto. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Proseguono i lavori per realizzare la nuova rotonda all’incrocio delle vie Zanardi, Bovi Campeggi e Tanari, con termine previsto per il 31 agosto. Terminata la prima fase di lavori, è aperto e percorribile il tratto della rotatoria già realizzato, resta chiuso in entrambe le direzioni il ramo con ingresso da via Tanari, per lavori di completamento dei sottoservizi. Restano in vigore le modifiche alla viabilità sulle vie Casarini e Inviti.

Via Carracci, chiusura fino al 28 agosto di una corsia di marcia e istituzione di senso unico da via Zanardi a via Fioravanti per lavori di rifacimento del sottofondo stradale a seguito dell’eliminazione del passaggio a livello.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all’incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Via la Bastia è chiusa al transito veicolare fino al 30 settembre per lavori di costruzione della nuova variante della Strada Provinciale 65.

Via San Vittore, all’altezza del civico 130 di via San Mamolo, è interessata da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.

Via Azzo Gardino è chiusa al transito veicolare all’intersezione con via Castellaccio per i lavori di riqualificazione di Largo Caduti del lavoro, fino al 27 settembre.

Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 17, resta il divieto di transito veicolare per il cantiere edile della Ex Maternità, fino al 12 settembre.

Via Matteotti, tra via de’ Carracci e viale Pietramellara, lavori di rifacimento della sigillatura della pavimentazione in cubetti di porfido, fino al 30 agosto.

Via Toscana, restringimenti di carreggiata per lavori di riasfaltatura dei tratti ammalorati, fino al 30 agosto.

Via Orioli, restringimenti di carreggiata fino al 30 agosto per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, a tratti sull’intera via.

Viale Berti Pichat, restringimenti della carreggiata stradale per lavori Inrete Distribuzione di manutenzione della rete gas fino al 30 agosto.

Lavori in fase di attivazione

Via Castiglione e Piazza della Mercanzia, chiusura della strada al transito veicolare da via Caprarie al civico 5/b della piazza per lavori di scavo di E-Distribuzione, dal 26 al 30 agosto. Previste deviazioni bus.

Via Pontevecchio, dall’intersezione con via Emilia Levante al civico 1/C della via chiusura della strada per lavori edili, dal 26 al 30 agosto.

Via Santa Caterina, divieto di transito dal 26 al 31 agosto, nei soli orari di lavorazione del cantiere, per la posa di fibra ottica da parte di Flash Fiber.

Via Riva di Reno, restringimento della carreggiata per lavori di fresatura e rifacimento di tratti della pavimentazione stradale, dal 26 al 31 agosto.

Via Massarenti, restringimento della carreggiate per fresatura e rifacimento di tratti della pavimentazione stradale tra via Azzurra e l’ingresso della Tangenziale, dal 26 al 31 agosto.

Via Emilia Ponente, tra via Timavo e via Battindarno restringimenti di carreggiata per la riasfaltatura di tratti ammalorati, dal 26 al 30 agosto.

Via Sandro Pertini, tra via Emilia Ponente e lo svincolo con la rotonda Romagnoli restringimenti di carreggiata per la riasfaltatura di tratti ammalorati, dal 29 agosto al 4 settembre.

Via Zanardi, restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi all’altezza del civico 360. Lavori previsti il 26 e 27 agosto.

Via London, restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi all’altezza civici 2 e 4, dal 27 al 29 agosto.

Via del Carpentiere, restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione della pista ciclabile a tratti all’interno del parco adiacente. Lavori previsti il 29 e 30 agosto.

Via Bovi Campeggi, all’intersezione con viale Pietramellara restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per la realizzazione di viabilità provvisoria propedeutica a lavori di creazione di una nuova rotatoria. Termine previsto 31 dicembre 2019.