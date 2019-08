Montecreto, dal 2 settembre chiude per lavori la galleria di Strettara

Partiranno il 2 settembre i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della galleria di Strettara lungo la strada provinciale 40 nel comune di Montecreto. Per consentire i lavori la galleria resta chiusa dal 2 settembre al 12 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 18 dal lunedì al venerdì (vedi comunicato stampa n. 410); il cronoprogramma è stato stabilito dalla Provincia in accordo con i Comuni al fine di evitare disagi nel periodo di massima affluenza turistica.

Con un costo di quasi 200 mila euro sarà rifatto l’impianto e sostituite tutte le 80 lampade attuali con 160 punti luci a led che, sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «miglioreranno la visibilità all’interno delle galleria, quindi la sicurezza stradale, garantendo anche un sensibile risparmio energetico pari a oltre il 30 per cento dei consumi attuali. Oltre a garantire il risparmio energetico, il nuovo impianto consente di ridurre i costi di manutenzione, grazie alla maggior durata delle nuove lampade».

La nuova illuminazione agli imbocchi della galleria, in entrata ed uscita, è stata studiata in modo da minimizzare, nelle ore diurne, il fastidio provocato all’autista dalla differenza di luminosità esistente tra l’interno e l’esterno del tunnel; previsti, inoltre, più circuiti indipendenti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi, i mezzi pesanti dovranno percorrere la statale 12 Giardini mentre gli altri veicoli potranno utilizzare la comunale che collega la provinciale 40, vicino alla galleria, con il centro abitato di Montecreto, per proseguire lungo la provinciale 324 del passo delle Radici.

La galleria di Strettara è lunga 1.462 metri, fu inaugurata dalla Provincia nel 1993 lungo la provinciale 40 di Vaglio che collega la statale 12 da Lama Mocogno con la strada provinciale 324 del passo delle Radici a Montecreto.

LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO: ITINERARIO LUNGO LA STATALE 12, NAVETTA PER VAGLIO

I lavori alla galleria di Strettara comporteranno alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico, utilizzato quotidianamente da numerosi studenti che frequentano le scuole di Pavullo, anche perché il percorso alternativo via Montecreto, lungo la comunale che parte nei pressi dell’ingresso della galleria, non è percorribile dai mezzi di linea.

Al mattino le corse transiteranno regolarmente prima della chiusura quotidiana della galleria, mentre al rientro degli studenti nel pomeriggio, dal 16 settembre con l’inizio dell’anno scolastico e fino a metà ottobre, la chiusura della galleria impatterà sulla linea extraurbana 810, corsa Pavullo-Pievepelago delle ore 13.40 che sarà deviata sulla statale 12 da Lama Mocogno, via Barigazzo, Serpiano, con incremento della percorrenza di circa cinque chilometri; gli utenti diretti alle frazioni di Vaglio e Valdalbero, lungo la provinciale 40, scenderanno a Lama Mocogno dove troveranno, dal 16 settembre, un servizio aggiuntivo temporaneo gestito da Seta che consentirà loro di raggiungere le abitazioni: la corsa partirà da Lama Mocogno alle ore 14.05 con transito a Vaglio alle 14.11 e terminare a Valdalbero alle ore 14.16.

Gli utenti diretti a Riolunato, invece, potranno utilizzare la corsa Pavullo-Acquaria-Montecreto-Riolunato.