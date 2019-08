MotoGp, Quartararo vola nelle libere

A Silverstone, dove domenica si correrà il Gp di Gran Bretagna, si chiudono le libere e il miglior tempo, come nella prima sessione, è di Quartararo con 1’59″225 (nuovo record della pista). In un primo momento i giudici avevano annullato il crono per superamento dei

limiti della pista, poi sono tornati sulla decisione lasciando il primato al francese della Yamaha Petronas.

Secondo tempo per Marquez (Honda)+0″251 davanti alla Yamaha di Vinales a 0″540

e a quella di Rossi a 0″712. Segue la Honda Lcr di Crutchlow a 0″768. Sesta la Ducati di Dovizioso a 0″885. L’altra Ducati di Petrucci ha il 10° tempo.