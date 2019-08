Scadono il 26 agosto le domande di ammissione al corso di laurea Unimore in Lingue e Culture Europee

Si avvia a scadenza il termine fissato da Unimore per presentare domanda di partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee, istituito nell’ambito dell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, che anche quest’anno ha raccolto il positivo giudizio del Censis per quanto riguarda la didattica dei corsi di laurea triennali e magistrali appartenenti al Gruppo linguistico, tanto da meritare un lusinghiero quarto posto nel confronto fra le varie università italiane.

Al corso si accede tramite una prova selettiva che consentirà l’iscrizione ad un massimo di 200 studenti italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, ai quali si aggiungono 10 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero e ulteriori 5 posti riservati a studenti cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”, per complessivi 215 posti.

Alla data del 21 agosto erano già pervenute 558 domande di ammissione al test, inoltrate rispettivamente da 479 candidate (85,8%) e 79 candidati (14,2%).

Il corso di laurea in Lingue e Culture Europee mira a fornire ai laureati competenze in almeno due lingue europee (francese, inglese, spagnolo, tedesco) al fine di raggiungere elevati livelli di conoscenza (scritte e orale), come solida base per le attività di mediazione linguistica e culturale e di gestione della comunicazione in ambiti plurilingui. È possibile anche inserire lo studio di una terza lingua straniera, con una gamma più ampia di scelta che comprende arabo, cinese e russo. Il corso fornisce inoltre competenze relative alle culture e alle identità europee e alle discipline giuridico-economiche. A partire dall’A.A. 2016/17 la laurea in Lingue e Culture Europee è una laurea internazionale perché può prevedere, al termine del triennio, il rilascio di un Doppio Titolo, italiano e straniero (Université Paris Ouest Nanterre La Défense).

La domanda di ammissione alla prova di selezione si effettua esclusivamente on line e deve essere completata entro lunedì 26 agosto 2019.

Per effettuare la procedura gli studenti dovranno registrarsi sul sito www.esse3.unimore.it che assegna al candidato un nome utente ed una password. Il candidato dovrà quindi eseguire il Login con le credenziali ed entrare nella propria pagina personale di esse3. In seguito cliccare dal menù la voce “ammissione”, scegliere il corso di laurea e indicare la lingua nella quale si intende sostenere la prova di ammissione, da scegliersi tra inglese, francese, spagnolo o tedesco. Tale scelta non può essere successivamente modificata. Inoltre, la lingua oggetto del test sarà obbligatoriamente una delle 2 lingue curriculari, da seguire nel corso di studio.

La domanda di ammissione andrà obbligatoriamente completata col versamento di un contributo spese di 55,00 euro non rimborsabile che è possibile pagare fino al momento antecedente lo svolgimento della prova stessa, direttamente online con carta di credito oppure utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV), che una volta stampato può essere pagato presso qualsiasi istituto bancario.

I candidati in condizioni di disabilità o affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono fare richiesta di ausili e/o misure compensative per lo svolgimento delle prove; devono allegare l’apposita domanda e l’idonea certificazione medica nel portale www.esse3.unimore.it.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA, di concerto con la commissione di concorso, decide in merito alle modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove. Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici

Tel. +39 059 2058311 – Fax +39 059 2058309 – email: disabilita@unimore.it

Tutti i candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono, invece, rivolgersi alla Segreteria Studenti (via Università 4 – Modena) per ritirare le credenziali necessarie per lo svolgimento del test, oltre che il bollettino del contributo spese, e devono superare una prova di lingua italiana, che si svolgerà il 2 settembre 2019 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo S. Eufemia 19) a Modena.

Per maggiori informazioni si rinvia al bando pubblicato all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html e sul sito del Dipartimento: www.dslc.unimore.it. Oppure ci si può rivolgere all’Informastudenti (informastudenti@unimore.it), i cui orari di ricevimento sono disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html, o ancora alla Segreteria Studenti (segrstud.studilinguistici.culturali@unimore.it), i cui orari di ricevimento sono disponibili al link http://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?ID=LETF, e infine alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali: segreteria.studilinguistici@unimore.it ed alla dott.ssa Angela Piroddi: angela.piroddi@unimore.it