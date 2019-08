Castelfranco Emilia: lite in strada tra irregolari per una donna, denunciati

Un 37enne e un 46enne, marocchini, clandestini e già noti alle forze dell’ordine questa mattina poco dopo le 6 in corso Martiri della Libertà a Castelfranco Emilia si sono affrontati per questioni passionali (relative alla donna legata al 46enne). Per entrambi numerose ferite procurate con cocci di bottiglia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione oltre agli operatori del 118. Per loro, già noti alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate e per violazione delle norme sull’immigrazione.