Due feriti nell’incidente in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud

Poco prima delle 22 sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato risolto l’incidente avvenuto nel tratto compreso tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano all’altezza del km 178 nel quale sono rimasti coinvolti un furgone, che si è ribaltato, e una vettura. Nello scontro due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Completate le operazioni di soccorso e ripristino, ora il transito è garantito su tutte le quattro corsie disponibili e si registrano 10 km di coda.

Per gli utenti che dalla A14 sono diretti verso la A1 in direzione di Milano si consiglia di uscire a Borgo Panigale e tramite la SS9 Via Emilia rientrare in A1 a Modena Sud.

A chi lungo la A1 proviene da Firenze e si dirige verso Milano si consiglia di uscire a Casalecchio di Reno lungo il Raccordo A1/A14 e tramite la SP 569 Nuova Bazzanese rientrare in A1 A Modena Sud.