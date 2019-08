Da ex piromane a ladro, arrestato a Reggio Emilia dai carabinieri

Da piromane a ladro. E’ la storia di O.C., 52 anni, vero e proprio incubo per un lungo periodo a Reggio per i roghi appiccati, ed ora “riciclatosi” nei furti. Stavolta si è introdotto in un’azienda reggiana dopo aver forzato il basculante di una finestra e dove è stato colto nel sacco dai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che l’hanno arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

E’ successo questa mattina poco prima delle 10.30 quando al 112 del Comando Provinciale di Reggio Emilia è giunta la chiamata di un cittadino che segnalava l’intrusione furtiva all’interno di un’azienda di via Saragat in città da parte di uno sconosciuto. Sul posto è stata immediatamente inviata una pattuglia che entrata nell’azienda segnalata che si occupa di assistenza tecnica di elettrodomestici, hanno sorpreso il 52enne, beccato a rovistare negli uffici e trovato in possesso di strumenti da scasso. L’ispezione eseguita dai carabinieri ha consentito di verificare che tutti gli ambienti erano stati messi a soqquadro con le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie lasciati aperti.

L’uomo, come accertato dai carabinieri, era entrato forzando la finestra del bagno e rompendo i ganci del basculante che, finito a terra, ha danneggiato peraltro il wc. Alla luce di quando accertato e ricorrendo la flagranza di reato il 52enne è stato dichiarato in stato d’arresto e, al termine delle formalità di rito, ristretto a disposizione della Procura reggiana. Nella mattinata di domani verrà tradotto davanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere dell’accusa a lui contestata.