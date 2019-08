Gruppo Hera: domani intervento gas in via Monte Kosica a Modena

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, svolgeranno da domattina, martedì 27 agosto, lavori di pronto intervento a Modena, in via Monte Kosica, all’altezza del civico 3.

I lavori, che riguarderanno una condotta gas in media pressione posta a una cinquantina di metri dalla stazione ferroviaria, dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, in serata. Per tutta la durata dell’intervento sarà necessario operare un restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere. Non sono previste sospensioni del servizio gas agli utenti della zona.