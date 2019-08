In sella ad una bici viene inseguita da due uomini che le rubano la borsetta. E’ successo stanotte a Reggio Emilia

All’1.00 di domenica 25 agosto, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Agosti dove una donna era stata rapinata. Qui la donna raccontava che, mentre transitava a bordo della sua bicicletta provenendo da piazzale Europa, veniva inseguita da due soggetti di colore. La donna, conosciuta alle forze dell’ordine e con svariati precedenti di polizia, rovinava al suolo consentendo così ai malfattori di strapparle la sua borsetta e di fuggire poi in direzione degli stabilimenti delle ex Officine Reggiane.

Dopo aver affidato la donna alle cure del personale sanitario, gli agenti della Polizia di Stato visionavano le immagini del sistema di videosorveglianza dal quale ricostruivano la dinamica dei fatti, che coincideva con quella descritta dalla vittima, e risalivano alla descrizione sommaria dei due autori. Indagini affidate alla locale Squadra Mobile.