Iniziano le processioni e la novena in preparazione della Sagra dell’8 Settembre

Giovedì 29 agosto 2019 inizia il percorso di avvicinamento alla Festa della Beata Vergine del Castello, Sagra dell’8 Settembre, già documentata nel 1639 e che richiama migliaia di persone al santuario diocesano. Ogni sera da un quartiere del paese, parte alle ore 20 una processione che raggiunge la Basilica per la celebrazione della Messa delle 20.30.

Giovedì 29 agosto si parte dalla maestà di Via Poliziano e la Messa è presieduta dal vicario generale della diocesi Mons. Giuliano Gazzetti. Venerdì 30 agosto si parte da asa Severi in Via delle Vigne e la Messa è presieduta da don Alberto Zironi, vicario episcopale per la liturgia.

Sabato 31 agosto giunge da Roma il vescovo mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della ‘Cappella musicale pontificia sistina’. Presiederà la Messa con l’accompagnamento della Cappella Musicale della Cattedrale. La processione, sabato sera, parte dall’oratorio della Madonna del Ponte in fondo a Viale Gramsci.

Domenica 1 settembre la processione dei bambini e delle famiglie parte da Piazza Casa del Popolo e segue il Percorso delle Beatitudini nel borgo medievale, per giungere in Santuario alle ore 19 dove la Messa sarà celebrata da Mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì. Segue alle ore 20, sul terrazzo posteriore, un momento conviviale e nel giardino, una narrazione musicale interattiva, presentata dalla compagnia H.O.T. Mind: ‘La magia del racconto. Merida, la principessa ribelle’.