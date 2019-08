Giovedì 29 agosto Paolo Crepet a Fiumalbo, ospite di Lapam

Paolo Crepet, il noto psichiatra, opinionista e scrittore, sarà ospite di Lapam Confartigianato giovedì 29 agosto alle ore 20.30 in piazza Umberto I a Fiumalbo. Crepet presenterà il suo ultimo libro ‘Passione’ e dialogherà col pubblico presente.

Passione è un inventario di storie e riflessioni, attinte dalla propria esperienza esistenziale e professionale, che ruotano attorno a questa parola sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni. Perché spiegare ai giovani che cosa significhi la passione, il fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli, è oggi un compito fondamentale, se si vuole davvero «sostenerli nella scoperta e costruzione di sé, alimentare la loro gioia, coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli o assopirli. E siccome gli esempi valgono più delle parole, il libro è impreziosito dalle testimonianze di tre campioni di passione: Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo; Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda, e Renzo Piano, tra i più celebrati architetti contemporanei.

Durante l’evento, che rientra nei festeggiamenti per i 60 anni di Lapam Confartigianato, verranno premiate le aziende con oltre 40 anni di fedeltà associativa dei comuni dell’area del Cimon