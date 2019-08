Il Settembre Formiginese si apre con il concerto dei Planet Funk

Faranno ballare tutta Formigine, come fanno da oltre quindici anni anche oltre i confini italiani. I Planet funk, reduci da un lungo tour che li ha visti impegnati negli ultimi tre anni su più fronti in giro per l’Europa, faranno tappa in piazza Calcagnini sabato 31 agosto (inizio alle ore 21, ingresso gratuito), inaugurando l’edizione 2019 del Settembre Formiginese, con il “warm up” dalle 20.30 con la musica degli Emilia Soul Lovers.

La celebre formazione dance si esibirà in una particolare versione elettronica, preludio del tour mondiale #AllOnUs, che partirà il prossimo ottobre. In questa nuova evoluzione, la band presenterà un’inedita versione del nuovo album e compirà un viaggio tra i più grandi successi degli ultimi 15 anni in chiave dance floor, avvalendosi della collaborazione con alcuni dei più grandi producer della scena internazionale. Sul palco saranno protagonisti lo storico fondatore della band Alex Neri nel ruolo di DVO (Director Virtual Orchestra), Marco Baroni ai synth & tastiere e la voce originale dei grandi successi della band Dan Black.

Un weekend con la musica protagonista in piazza Calcagnini, con concerti tutti a ingresso gratuito (venerdì 29 Little Taver & his crazy Alligators alle 21, domenica 31 alle 20.30 i Radio Italy). Ma dal 30 agosto al 1 settembre (ingresso gratuito tutte le giornate) Formigine accoglierà anche il “Truck’n’Food”, organizzato da SGP Events, l’evento dedicato al cibo da strada di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione, con tanti piatti regionali italiani come lampredotto e arrosticini e non, come le specialità messicane e venezuelane, preparati al momento con cura e presentati con stile all’interno dei vari truck, siano essi ape car, van o furgoncini attrezzati per diventare vere e proprie cucine viaggianti.

L’appuntamento è in via San Francesco e via Trento e Trieste, venerdì 30 agosto dalle 18 alle 24, mentre sabato 31 agosto e domenica 1 settembre il Truck’n’Food resterà aperto dalle 12 alle 24. Un ricco menù, dolce o salato, magari da accompagnare a una vasta scelta di birre, che va incontro alle esigenze di ogni palato, vegano e vegetariano compreso. Ricco anche il programma degli eventi collaterali, a partire da sabato 31 agosto con un trenino che porterà il pubblico a visitare aziende agricole per un tour con degustazione. Domenica 1 settembre il trenino attraverserà il centro storico e il parco Villa Gandini. Sempre il 1 settembre, in Piazza Italia, per grandi piccini ci saranno i Woodgames, veri e propri giochi antichi, per divertirsi senza il wi-fi.