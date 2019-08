Ricordo di Ferruccio Giuliani

“Non vi è dubbio che la scomparsa di Ferruccio Giuliani lasci un vuoto nel paese, grazie all’impegno civico che ha profuso in diverse attività nel campo della solidarietà, dell’educazione scolastica e dell’arte – scrive il sindaco Francesco Tosi – Io l’ho conosciuto in questi ambiti, apprezzando la passione con la quale, già ammalato, avanzava idee e proposte sulla attività di distribuzione di viveri a famiglie bisognose, sul coinvolgimento delle scuole nell’educazione pratica all’arte ceramica, sulla valorizzazione della rara collezione di oltre 2000 presepi provenienti da tutto il mondo, proprio per farli conoscere in particolare a bambini e ragazzi.

Nell’esprimere sentite condoglianze ai famigliari, ringrazio Ferruccio per la collaborazione offerta alla Amministrazione comunale”.

(foto Giuliani a fianco del vescovo Castellucci all’inaugurazione del Museo dei Presepi)