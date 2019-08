Sabato 7 e domenica 8 settembre a Vignola torna Bambinopoli

Torna sabato 7 e domenica 8 settembre l’appuntamento con Bambinopoli, la manifestazione interamente dedicata ai bambini, organizzata da Vivaevents in collaborazione con il Comune e la Pro Loco “Vignola Terre di Ciliegie”.

Il programma, disponibile anche sul sito ufficiale della manifestazione, www.bambinopolivignola.it, vedrà per la prima volta un prologo nella giornata di giovedì 5 settembre alle 17,30 presso la sala dei Contrari della rocca, messa gentilmente a disposizione dalla Fondazione di Vignola, con il convegno dal titolo: “Alimentazione e Ambiente nelle scuole: esperienze e prospettive di una nuova didattica”, moderato da Silvio Barbero, vice presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

Sabato 7 settembre si inizierà fin dalle 10 in via Paradisi e via Minghelli (anche se il taglio del nastro ufficiale è previsto alle 15,30 davanti al municipio), con i mercatini del riuso a cura delle Mamme di Bologna Bimbi.

Dalle 14, in viale Mazzini, laboratori di Vivaevents a cura di Crea Giocando, e in particolare: Laboratorio Riciclo Giocando, Laboratorio a cura di Valfrutta, Baby dance con Stella Villaggi Bravo a cura dell’agenzia viaggi “Vado al Massimo nei Paradisi del Mondo”, Stand per set fotografico a cura di Elena Ghirardini immagini, Stand truccabimbi a cura di profumerie Twin

Stand Co.ma.ri, Laboratorio per costruzione di oggetti con materiale riciclato (strumenti musicali con bottiglie di plastica e tappi).

Presso la sala consigliare del municipio sarà allestita una mostra di Lego, mentre nei giardini del municipio OIPA (Organizzazione Italiana Protezione Animali) organizzerà il laboratorio “Come approcciare gli animali domestici” e, inoltre, allestirà una esposizione e un set fotografico con rapaci.

Dalle 14,30 Truccabimbi a cura di Divertilandia, mentre dalle 15, presso l’ex mercato ortofrutticolo di viale Mazzini, si terranno laboratori per bambini e servizi informativi per genitori a cura dell’Ausl. Dalle 15 alle 19, sempre presso l’ex mercato ortofrutticolo, possibilità di provare diverse discipline sportive, a cura delle associazioni sportive di Vignola. Alle 16, laboratorio di cucina a cura de “La banda della trottola” e letture di gruppo a cura della libreria “Castelli di Carta”.

Sempre alle 16, in via Minghelli, laboratorio a cura di Genius Bononiae dal titolo “Green World: il gioco della sostenibilità (una serie di domande, alcune un po’ a trabocchetto, per scoprire quanto i ragazzi sono preparati e quante cose conoscono sul tema della sostenibilità ambientale).

Dalle 17,30 alle 18,30, sul palco di Bambinopoli in piazza dei Contrari, formatori dell’Università di Palo Alto interverranno su tema: “Educare i bambini alla felicità”.

Dalle 18,30 alle 20,30, sempre sul palco di Bambinopoli, “Genitori in Gioco”. Questo progetto è proposto dal Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli. Diverse famiglie saranno invitate a salire sul palco e a sperimentare in alcune tappe giochi/test/quiz quali stili parentali si mettono in campo in specifiche situazioni che appartengono alla quotidianità.

Domenica 8 settembre sarà festa da mattina a sera. Il programma riprenderà a partire dalle 9,30 presso l’ex mercato ortofrutticolo. Dalle 10, in via Minghelli e via Paradisi, mercatini del riuso a cura delle mamme. In viale Mazzini, laboratori Vivaevents a cura di Crea Giocando, con Laboratorio Riciclo Giocando, Laboratorio a cura di Valfrutta, Baby dance con Stella Villaggi Bravo a cura dell’agenzia viaggi “Vado al Massimo nei paradisi del Mondo”, stand per set fotografico a cura di Elena Ghirardini immagini, stand truccabimbi a cura di profumerie Twin, stand Co.ma.ri con laboratorio per costruzione di oggetti con materiale riciclato. Nella sala consigliare del municipio continuerà l’esposizione di Lego e, nei giardini del municipio, proseguiranno il laboratorio su come approcciarsi agli animali domestici e l’esposizione di rapaci.

Dalle 10 alle 12, in viale Trento Trieste, laboratori a cura di Carabinieri, Marina Militare, Bersaglieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Sempre dalle 10, presso l’ex mercato ortofrutticolo, Laboratorio di cucina a cura de “La banda della trottola”. Alle 11,30, ancora all’ex mercato, possibilità di provare diverse discipline sportive. Dalle 14,30 alle 19, sul palco di Bambinopoli in piazza dei Contrari, riflessioni sul tema: “Cyber bullismo: cos’è e come difendersi”. Per l’occasione, saranno raccolti i pensieri dei bambini presenti, che saranno poi rielaborati per creare una raccolta che verrà presentata a dicembre 2019.

Alle 15,30, ancora all’ex mercato, laboratori per bambini e servizi informativi per genitori a cura dell’Ausl. Dalle 15,30 alle 18, letture di gruppo a cura della libreria Castello di Carta. A partire dalle 16, all’ex mercato, laboratori di cucina, laboratori del riuso e, sul palco di Bambinopoli, tornerà “Bambinopoli’s got talent” (il sistema di prenotazione è già attivo sul sito ufficiale).

Alle 20, chiusura della manifestazione.

In occasione di Bambinopoli 2019, TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) ha messo a disposizione treni speciali per raggiungere Vignola da Bologna, in entrambe le giornate della manifestazione. Sabato 7 settembre partirà da Bologna Centrale un treno gratuito alle 14,41, che ripartirà da Vignola alle 20,25. Domenica 8 settembre il treno gratuito di Bambinopoli partirà da Bologna alle 10,18, per ripartire poi da Vignola alle 15,49.