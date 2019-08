Sportinsieme: domenica al via la Granfondo di Castellarano

Appuntamento dedicato ai ciclisti il 1 settembre con la 5° edizione della Granfondo Città di Castellarano, trofeo Bper Banca, 3° Giro delle due cime. La gara prevede tre varianti: giro lungo da 115 Km, il giro medio da 83 Km e il giro breve da 63 Km.

Per l’organizzazione e la gestione dell’evento dobbiamo ringraziare la polisportiva di Castellarano Sportinsieme, famosa per l’eccellenza dei suoi volontari, che da sempre si impegnano nella buona riuscita di questi eventi. La competizione doveva svolgersi i primi di maggio, ma è stata rimandata causa maltempo.

Enzo Gallo, presidente dell’associazione: “la Granfondo rimane uno degli appuntamenti annuali più attesi per noi e per tutti gli appassionati del ciclismo. L’organizzazione è estremamente impegnativa ma ogni anno riserva straordinari risultati. La partenza sarà dalle ore 7,00 alle 9,30 e ci saranno controlli e ristori durante tutto il percorso. Alla fine della gara ci sarà un Pasta Party per tutti gli atleti! Le iscrizioni sono aperte sabato dalle 14 alle 18.30 e domenica mattina dalle 7 alle 9.30. Si accettano anche le preiscrizioni via mail. Ricordo anche che è obbligatorio l’uso del casco e il rispetto del codice della strada. Vige il regolamento UISP”.

Per informazioni, iscrizioni e dettagli scrivete a info@asdsportinsieme.it